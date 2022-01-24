Москва, 24 января, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Военные лётчики из России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией Сирийской Арабской Республики. Об этом 24 января сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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В ведомстве уточнили, что российские военные вылетели с авиабазы Хмеймим, а сирийские — с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска.

«Маршрут патрулирования пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирийской Арабской Республики», — добавили в Минобороны.

С российской стороны участие в патрулировании приняли Су-34, Су-35 и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Сирийскую сторону представили Миг-23 и Миг-29.

В процессе патрулирования российские самолёты под прикрытием сирийских истребителей отработали удары по наземным целям. Также были проведены учебные пуски ракет по воздушным целям и поражены наземные мишени на одном из полигонов, расположенном в центральной части страны.

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«Такие совместные полёты должны стать регулярными», — отметили в Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии также продолжаются совместные патрулирования России и Турции. Первое совместное российско-турецкое патрулирование зоны безопасности у сирийско-турецкой границы было проведено в начале ноября 20 219 года и прошло в соответствии с положениями меморандума о взаимопонимании, подписанного 22 октября в Сочи президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.