Рязань, 24 января, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Автомобиль, застрявший на обочине в Сараевском районе Рязанской области, завалил снегом проезжающий мимо грейдер.

Https://www.volgograd.ru/ Расчистка трассы

Легковой автомобиль попал в «снежный плен» в селе Можары. В салоне ждали помощи женщина-водитель и трое её детей. Мимо застрявшей машины в этот момент проезжал грейдер — спецтехника чистила дорогу и завалила снегом легковушку выше окон.

«Люди с 22 декабря чистят снег. Уже устали, механизатор не рассчитал расстояние до машины. К сожалению, это человеческий фактор», — пояснили в дорожной организации.

Автомобиль освободили, дорожники связались с водителем и извинились, сообщает издательство «Пресса».