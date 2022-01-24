Тбилиси, 24 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 35 082 исследований на SARS-CoV-2 выявили 7947 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 24 января обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 059 392 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 967 585 победили инфекцию, в том числе 5550 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 14 732 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 31 человек скончался в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4618 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2061.

Днём ранее в Грузии в ходе 47 803 исследований выявили 9696 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 5408 человек, скончались 28 пациентов с COVID-19.