Вашингтон, 24 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. «Майами Хит» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:107.

Keith Allison Баскетбольный клуб «Майами Хит»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов. В составе «Майами» защитник Дункан Робинсон набрал 25 очков.

«Майами» одержал 30-ю победу в 47 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» потерпели 24-е поражение в 47 играх и идут на 19-м месте.

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