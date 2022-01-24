Москва, 24 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Кульминацией празднования 100-летия Республики Адыгея станут Дни республики в Москве, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

(сс) TCY Кремлевский дворец

«Такое масштабное событие, как столетний юбилей региона, не только имеет историческую значимость, но и даёт хорошую дополнительную возможность для создания современных и комфортных условий жизни населения. В этом вопросе мы также опираемся на поддержку руководства страны», — приводит слова главы республики сайт правительства РФ.

Дни Адыгеи в Москве намечены на сентябрь 2022 года. Праздничные мероприятия намечены также в Совете Федерации и Госдуме. Также достигнута договорённость о проведении совместного концерта представителей Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, также отмечающим столетие государственности, на сцене Государственного Кремлёвского дворца.