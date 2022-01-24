24 января 2022 | Время чтения 6 мин

США, возможно, пришли к выводу, что российское вторжение неизбежно, но Украина не уступит, потому что не может допустить дальнейшей потери суверенитета. Полномасштабный ответ дорого стоил бы Западу в финансовом отношении, но России он стоил бы гораздо больше. К сожалению, сейчас слишком много признаков того, что Байден и Запад бросят Украину на произвол судьбы.

Максим Исаев, , 10:49 — REGNUM После долгого загадочного молчания президент США Джо Байден все же сделал заявление насчет постоянного наращивания «у украинской границы» численности российских войск. Тем не менее, учитывая его поразительное и опасное послание, лучше бы он промолчал: теперь должностные лица НАТО и его собственные помощники ломают голову над тем, как понять значение его слов, пишет Славомир Сераковский в статье, вышедшей 24 января в The Strategist.

Враждебная Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я думаю, что он двинется. Он должен что-то делать», — подчеркнул глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов о том, считает ли он, что президент России Владимир Путин нападет на Украину.

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Более того, затем Байден дал понять, что по вопросу о том, насколько жесткой должна быть угроза новых санкций против России, среди членов НАТО единства нет. Все, на что готов пойти альянс в ответ на вторжение на Украину, — это отправить дополнительные войска в Польшу и Румынию. Подобный ответ совершенно не соответствует масштабу преступления, которое «грозится совершить Путин».

В России Байдена считают слабым президентом, и кремлевские функционеры видят в отсутствии у него лидерских качеств возможность для действий. Теперь глава Белого дома подтвердил точку зрения Москвы: отправка незначительного контингента военнослужащих — это не политика, это алиби. Нужно, чтобы люди видели, что Запад делает что-то для сохранения своей моральной репутации, поэтому он предложил символический жест в надежде, что, ограничившись ими, он сможет вернуться к решению внутренних проблем.

Байден даже не сказал, будут ли новые контингенты в Польше и Румынии развертываться на постоянной основе (в настоящее время они находятся по ротационному принципу). В результате ответ США не улучшит ситуацию на Украине и не обеспечит безопасность Польши.

Президент США Джо Байден (сс) The White House

Вместо того чтобы говорить подробно о возможных санкциях, Соединенные Штаты продолжают загадочно намекать на некую «большую цену», которую придется заплатить Москве, если он пойдет на вторжение. Однако санкции являются сдерживающим фактором только тогда, когда они неизбежны и конкретны, когда потенциальный преступник знает, какой суровый приговор ему грозит.

Теперь «благодаря» риторической несдержанности Байдена ясно, что «приговор» будет мягким — и, возможно, даже условным. Признав, что Путин «должен что-то сделать», Байден в каком-то смысле дал свое согласие на это действие. Он готовит общественность, а не сдерживает агрессора.

Похоже, что США и Германия, самые сильные игроки альянса, посылают Кремлю сигнал: маломасштабное вторжение — такое, которое расширит границы Донбасса или создаст коридор в Крым, — повлечет за собой лишь ограниченные санкции. Не будет ни отказа от газопровода «Северный поток — 2», ни исключения российских банков из системы SWIFT, ни серьезных изменений в передвижении войск НАТО.

Эта сделка напоминает Мюнхенское соглашение 1938 года: оно спасает мир с помощью уступок. Почему нет единства в вопросе о санкциях? Вина, вероятно, лежит на Германии, где проходит «Северный поток — 2», соединяющий Россию с ЕС в обход Украины и Польши. Поведение Германии в этом вопросе становится все более постыдным. Правительство Германии не только блокирует поставки оружия на Украину, но и не хочет заявить, что в случае «повторного» нападения на Украину будет остановлен «Северный поток — 2».

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin

Стандартный — и идиотский — аргумент в пользу «Северного потока — 2» заключается в том, что это чисто экономический проект. Но никто в это не верит, даже те, кто об этом говорят. В случае пуска трубопровода в эксплуатацию дело не ограничится лишь тем, что Украина потеряет средства, которые она получает за прокачку по своей территории российского газа. «Северный поток — 2» лишит Киев последнего козыря против Москвы: возможности блокировать поставки российского газа, благодаря чему можно не дать России выполнить ее контракты с Западной Европой. В обычное время украинцы никогда бы не разыграли эту карту, опасаясь реакции Запада. Но теперь, когда им угрожают расправой, ситуация изменилась.

Частично проблема заключается в том, что Социал-демократическая партия, возглавляющая новое коалиционное правительство Германии, традиционно крайне склонна идти на поводу у России. А их партнеры, «Зеленые», вдруг, после присоединения к коалиции, замолчали о трубопроводе. Еще одной проблемой был послевоенный пацифизм Германии, который равнозначен открытому приглашению таких агрессоров, как Россия, и который теперь вполне может помочь Путину избежать любых последствий в случае нападения на Украину.

Трагическая ирония заключается в том, что немецкий пацифизм мотивируется искуплением за Вторую мировую войну. Таким образом, на внешнюю политику Германии по-прежнему влияет историческая ложь о том, что единственные преступления, совершенные на восточном фронте, были совершены против русских. По сути же, пострадали все национальности в Советской Красной армии и среди мирного населения. «Больше всего было украинцев, а не русских». И, помимо украинцев, именно русские заплатят самую высокую цену за новую войну на Украине. Война означает дальнейший экономический спад, снижение уровня жизни, международную изоляцию и внутренние репрессии.

Кремль. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

В этих условиях войну можно было предотвратить, только если сделать цену для Москвы поистине невыносимой. Должна быть реальная угроза того, что Запад введет самые суровые санкции, какие только можно себе представить. Помимо отказа от «Северного потока — 2» и исключения российских банков из SWIFT, они могут включать введение эмбарго на значительную торговлю с Россией, вооружение Киева обычными вооружениями, достаточными для отражения российской угрозы, захват всех активов российских олигархов за границей и расширение военного присутствия США на восточном фланге НАТО до не просто символического уровня.

Москву, вероятно, ничто меньшее не остановит, особенно сейчас, когда Байден показал свою слабость. США, возможно, пришли к выводу, что российское вторжение неизбежно, но Украина не уступит, потому что не может допустить дальнейшей потери суверенитета. Полномасштабный ответ дорого стоил бы Западу в финансовом отношении, но России он стоил бы гораздо больше. К сожалению, сейчас слишком много признаков того, что Байден и Запад бросят Украину на произвол судьбы.