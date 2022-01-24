Краснодар, 24 января 2022, 10:05 — REGNUM Аэропорт Краснодара приостановил работу до 12:00 24 января, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным на 10:00 24 января в аэропорту уже задержано 32 рейса, 13 отменили. 11 отправили на запасные аэродромы.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 января аэропорт «Краснодар» дважды приостанавливал работу из-за непогоды. Возобновить прием и отправку рейсов удалось лишь к 06:00 24 января, как выяснилось — ненадолго. В аэропорту отправку ждут сотни пассажиров.
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