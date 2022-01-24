Краснодар, , 10:05 — REGNUM Аэропорт Краснодара приостановил работу до 12:00 24 января, сообщили в региональном оперативном штабе.

Снегопад Iho.hu

«В связи с усилением ливневого снегопада и снижением коэффициента сцепления на взлетной полосе аэропорт Краснодара вынужден приостановить прием и выпуск воздушных судов до 12:00», — говорится в сообщении.

По данным на 10:00 24 января в аэропорту уже задержано 32 рейса, 13 отменили. 11 отправили на запасные аэродромы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января аэропорт «Краснодар» дважды приостанавливал работу из-за непогоды. Возобновить прием и отправку рейсов удалось лишь к 06:00 24 января, как выяснилось — ненадолго. В аэропорту отправку ждут сотни пассажиров.

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