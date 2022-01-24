Париж, 24 января 2022, 10:05 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о закрытии сайта, призывающего «к ненависти», передает BFM TV.
«Этот издательский дом в интернете явно призывает к ненависти», — заявил министр внутренних дел Франции.
«Через несколько часов, через несколько дней мы сможем закрыть этот сайт и наказать причастных людей», — отметил Жеральд Дарманен.
По словам главы МВД Франции, сайт предлагает аудиокурсы, конференции и проповеди.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Франции назвал кандидата в президентыМарин Ле Пен самым опасным для республики человеком.
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