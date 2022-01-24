Миннеаполис, США, 24 января, 2022, 10:02 — ИА Регнум. «Миннесота Тимбервулвз» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 136:125.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг, на счету которого 30 очков. В составе «Миннесоты» защитник Энтони Эдвардс набрал 25 очков.

«Миннесота» одержала 23-ю победу в 46 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице НБА. «Бруклин» потерпел 17-е поражение в 46 играх и идёт на шестом месте.

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