Екатеринбург, 24 января, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Центральный военный округ (ЦВО) получит в нынешнем году на вооружение два дивизионных комплекса «Искандер-М». Об этом 24 января рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Иван Шилов ИА REGNUM Комплекс «Искандер-М»

«Ракетные войска и артиллерия округа усилятся двумя дивизионными комплектами «Искандер-М», — сказал он.

При этом уточняется, что в 2022 году ЦВО получит в общей сложности свыше 1,3 тысячи единиц вооружения и военной техники. Это позволит закончить оснащение современной военной техникой двух зенитно-ракетных полков и семи подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин рассказал, что к концу 2022 года Центральный военный округ (ЦВО) впервые получит эскадрилью новых ударных вертолетов Ка-52.