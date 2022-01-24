Пермь, 24 января, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Пермском крае жертвами отравлений в 2021 году стали 186 человек. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

Уровень смертельных отравлений снизился на 15,3%. Показатель составил 7,2 факта на 100 тыс. населения против 8,5 случаев прошлого года.

Более 60% пострадавших от отравлений алкоголем — это неработающие люди трудоспособного возраста. В Кудымкаре, Кудымкарском, Кочевском, Юрлинском и Сивинском районах число смертельных отравлений втрое превышает среднекраевой уровень.

Напомним, за год на территории Прикамья зарегистрировано 292 алкогольных отравления.