Варшава, 24 января, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Провокации со стороны нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе не прекращаются. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 23 января.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

«Ночью вблизи местности Дубиче Подляского воеводства группа из шести иностранцев прорвала ограждение и перешла на польскую сторону. В группе были граждане Камеруна, Гвинеи, а также Ганы и Кубы. Все они были задержаны польскими пограничниками. Минувшей ночью в районе городка Черемха были также задержаны 11 граждан Ирака, незаконно пересекших границу Польши с территории Белоруссии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.