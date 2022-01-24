Абакан, 24 января, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Усть-Абаканском районе Хакасии возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины с сыном при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

LoggaWiggler Пожар

Сообщение о пожаре поступило ночью 24 января. В ходе тушения в одном из домов села Калинино обнаружены тела 38-летней женщины и её 16-летнего сына с признаками отравления продуктами горения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

По предварительной версии следствия, в доме проживала семья из четырёх человек, в том числе двое детей (16-летний мальчик и новорождённая девочка). Ночью 24 января в доме возник пожар.

Предварительная причина возгорания — замыкание электрического щитка в помещении гаража. Женщина с детьми спала на втором этаже. Проснувшись, она спустилась вниз и передала младенца супругу, затем поднялась за старшим сыном. Из-за сильного задымления и распространения огня женщина и подросток не смогли выбраться из горящего дома.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал ИА REGNUM, в Новосибирской области организована доследственная проверка по факту гибели двух человек во время пожара.

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