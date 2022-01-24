Набережные Челны, Татария, , 10:03 — REGNUM В городе Набережные Челны водитель неправильно припарковал легковой автомобиль и заблокировал проезд машине скорой помощи. После данной публикации в СМИ следственные органы организовали проверку, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

На момент воспрепятствования работе медиков в машине скорой помощи находился ребенок, для дальнейшей транспортировки которого потребовалось вызывать второй спецавтомобиль. После отказа водителя освободить проезд работа врачей была задержана на 40 минут.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ноябре 2021 года в Кемеровской области на автоледи из Юрги, заблокировавшую проезд машине скорой помощи, составили протокол.

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