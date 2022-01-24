Москва, 24 января, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Сегодня, 24 января, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив одного крупнейших отечественных производителей вооружения и военной техники АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» с 20-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что корпорация вносит весомый вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны, наращивание боевой мощи Вооружённых сил РФ.

«Корпорация смело реализует прорывные проекты, выпускаете конкурентоспособную продукцию, востребованную как в военной, так и в гражданской сфере», — отметил Путин и пожелал коллективу», — успехов в ответственной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) с момента своего создания в 2003 году провела государственные испытания более 20 систем вооружения.

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