Осло, 24 января, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В столицу Норвегии, город Осло, где в настоящее время находятся представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыл спецпредставитель США по урегулированию в Афганистане Томас Уэст. Он сообщил об этом 24 января на своей странице в соцсети Twitter.

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«Рад быть в Осло», — написал в своем сообщении Уэст.

Также он уточнил, что вместе с ним в норвежской столице находятся представители Агентства США по международному развитию (USAID) и американского министерства финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за кровавое нападение в афганской провинции Герат в субботу, 22 января.