Пермь, , 09:56 — REGNUM В Пермском крае в 2021 году среди детей младше 14 лет отмечено 20 отравлений, что меньше на 44%, чем в 2020 году. На каждые 100 тыс. детей пришлось по четыре факта. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Нет алкоголю!

Среди подростков 15−17 лет зарегистрировано 14 алкогольных отравлений. Показатель составил 16,2 на 100 тыс. населения, что ниже уровня прошлого года на 33%. Смертельные отравления среди детей отсутствуют.

Добавим, на территории Прикамья за год зарегистрировано 292 случая отравлений спиртосодержащей продукцией. Показатель составил 11,3 на 100 тыс. населения, что ниже прошлогоднего уровня на 17%.

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