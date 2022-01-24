В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту смерти осуждённого
Дзержинский район, Калужская область, 24 января, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Калужской области в медико-санитарной части исправительной колонии строго режима № 3, расположенной в посёлке Товарково, 22 января было обнаружено тело осуждённого. По данными факту возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.
В настоящее время для установления причины смерти осуждённого проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваться свидетели, проводятся следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего.
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников 23 января посетил в исправительную колонию № 3. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.