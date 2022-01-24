Минск, 24 января, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Граждане Соединённых Штатов, находящиеся в Белоруссии, должны проявлять бдительность и осторожность. С такой рекомендацией к соотечественникам «в связи с напряжённостью вокруг Украины» обратилось посольство США в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Посольство США напоминает гражданам США о необходимости проявлять повышенную осведомленность и бдительность в отношении политической и военной напряжённости в регионе. Продолжают поступать сообщения о дальнейшей необычной военной активности России у границ Украины, в том числе у границы с Белоруссией», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте диппредставительства.

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Посольство также посоветовало гражданам США избегать демонстраций и рассматривать возможность отъезда «в случае возможной чрезвычайной ситуации».

Также американских граждан рекомендовали воздержаться от поездок в Белоруссию «из-за риска задержания», а также из-за COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США призвал Россию принять меры по снижению напряжённости вокруг Украины. В противном случае, заявили в ведомстве, Москва столкнётся с серьёзными последствиями, если продолжит эскалацию конфликта на Украине.