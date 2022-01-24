Махачкала, 24 января, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Дагестане произошло убийство из-за долга, сумма которого составляла всего 5 тыс. рублей. Должника зарезал его знакомый в ходе ссоры из-за не возвращенных долгое время денег. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Инцидент произошел 21 января около 05:00 в Махачкале, на улице Гази Омарова. 52-летний погибший являлся знакомым 38-летнего задержанного, ранее он взял в займы у подозреваемого в убийстве 5000 рублей.

«После неоднократных просьб вернуть сумму подозреваемый решил поехать к должнику домой и забрать свои деньги. Однако на месте произошла драка, в результате которой злоумышленник выхватил имевшийся в его автомобиле нож и нанес удар», — сообщили о подробностях совершения преступления в пресс-службе полиции.