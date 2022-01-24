Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM В автомобиле на пандусе международного аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге найдено тело мужчины. Об этом 24 января ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Аэропорт Пулково Pulkovoairport.ru

Тело убитого было обнаружено в автомобиле Volkswagen Polo вечером 23 января на съезде с пандуса в аэропорту «Пулково». Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы обнаружили на водительском сидении иномарки, принадлежащей фирме, труп 26-летнего гражданина Таджикистана Эмомали Д. На теле убитого следователи насчитали несколько колото-резанных ранений грудной клетки, затылка, а также резанную рану горла.

Как выяснилось, погибший въехал в Россию в декабре 2021 года. На территории Петербурга нигде зарегистрирован не был, на миграционном учете не состоял, однако имел патент на работу.

Добавим, что камеры наружного видеонаблюдения запечатлели, что перед убийством в автомобиле вместе с водителем находились еще три человека. В какой-то момент двое вышли из машины, после чего иномарка съехала с пандуса.

«Следователем следственного отдела по Московскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — уточнил источник ИА REGNUM.

С места убийства изъят нож.