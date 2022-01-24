Сан-Франциско, США, , 09:54 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 94:92.

Команда NBA «Голден Стэйт Уорриорз» Nba.com

Самым результативным игроком матча стал форвард «Юты» Боян Богданович, на счету которого 21 очко. В составе «Голден Стэйт» защитник Джордан Пул набрал 20 очков.

«Голден Стэйт» одержал 34-ю победу в 47 матчах и занимает второе место в турнирной таблице НБА. «Юта» потерпела 17-е поражение в 47 играх и идёт на пятом месте.

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