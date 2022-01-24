Уфа, , 09:58 — REGNUM Задолженность по зарплате на сумму около 285 млн рублей была погашена в 2021 году в Башкирии. Об этом 24 января сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

Долги Ken Teegardin

Сообщается, что задолженность по заработной плате зафиксирована на пяти предприятиях: ООО ГК «Башгурд», ООО «Звезда» (Орджоникидзевский район г. Уфы), Республиканский научно-технологический и информационный комплекс «Баштехинформ» (Кировский район г. Уфы), ООО «Гранд» и ООО «Уфимский завод каркасного домостроения».

Отмечается, что среди них наибольшую сумму задолженности имеют предприятия, которые признали банкротами: ООО «Звезда» (20,6 млн рублей, 174 сотрудника) и ООО «Гранд» (28,4 млн рублей, 376 работников). Эти же организации являются самыми проблемными. Долг по зарплате Республиканского научно-технологического и информационного комплекса «Баштехинформ» составлял 750 тысяч рублей. Его представитель заявил о частичном погашении задолженности. Полностью ликвидировать задолженность он обязался до конца текущего месяца.

Сообщается, что в прошлом году благодаря совместным мерам реагирования в Башкирии был погашен долг по зарплате на сумму около 285 миллионов рублей.