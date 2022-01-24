Улан-Удэ, 24 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В декабре 2021 года в Бурятии непродовольственные товары подорожали на 0,8% по сравнению с ноябрём. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, наиболее существенно подорожала туалетная вода — на 13%.

kropekk pl Спички

Из непродовольственных товаров первой необходимости, цены выросли на спички (+12,4%), дезинфицирующие средства для поверхностей (+3,8%), порошки стиральные (+3,7%), детские подгузники (+1,5%).

«Одновременно снизились цены на прокладки женские гигиенические на 3,3%. Среди медицинских товаров повысились корригирующие очки на 3,5%», — отметили в службе статистики.