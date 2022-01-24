Тихуана, Мексика, , 09:53 — REGNUM Мексиканскую журналистку Лурдес Мальдонадо, известную по заявлению о победе в суде по иску против экс-губернатора штата Нижняя Калифорния, убили неподалёку от её дома в Тихуане. Об этом пишет местное издание Sol de Tijuana.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Журналистка Лурдес Мальдонадо в воскресенье была найдена без признаков жизни рядом со своим домом в Тихуане», — говорится в сообщении издания.

Нападение было совершено на Мальдонадо в тот момент, когда она подъехала к своему дому на личном автомобиле. По данным прессы, выстрел был произведён в голову.

В середине января, спустя девять лет после подачи иска, Мальдонадо выиграла в суде против бывшего губернатора штата Нижняя Калифорния Хайме Бонильи Вальдеса, на компанию которого она ранее работала. В 2019 году в ходе пресс-конференции президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора журналистка заявила, что опасается за свою жизнь. С 2021 года она находилась под защитой федерального правительства.