Токио, 24 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В популярной ролевой экшн-игре Dark Souls III японской студии FromSoftware обнаружили уязвимость, из-за которой злоумышленники могут «заблокировать» компьютеры геймеров. Об этом 22 января сообщает портал Wccftech.

Скриншот с YouTube Dark Souls 3

Пользователь Twitter SkeleMann пояснил, что хакеры могут воспользоваться этой уязвимостью для того, чтобы заразить ПК вредоносными программами. В своём посте он подробно описал, как именно они могут это сделать и какой вред могут нанести компьютеру пользователя. После появления публикаций о проблеме Dark Souls III разработчики временно отключили в игре многопользовательский режим.

https://twitter.com/SkeleMann/status/1484802129302798336

https://twitter.com/DarkSoulsGame/status/1485210967009071104

Отметим, что уязвимость в ПК-версии Dark Souls III выявили спустя почти шесть лет после её релиза. Игра вышла на персональных компьютерах 12 апреля 2016 года.