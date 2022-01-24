Ростов-на-Дону, , 09:52 — REGNUM В Ростовской области три человека пострадали в ДТП с фурой неподалёку от трассы М-4 «Дон». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария случилась вечером 23 января. Водитель ВАЗ 2112, по предварительным данным, нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части дороги и столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Травмы получили водитель, пассажир и 12-летний ребёнок, находившиеся в легковом автомобиле. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.