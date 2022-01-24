Ростов-на-Дону, 24 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Ростовской области три человека пострадали в ДТП с фурой неподалёку от трассы М-4 «Дон». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария случилась вечером 23 января. Водитель ВАЗ 2112, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Травмы получили водитель, пассажир и 12-летний ребёнок, находившиеся в легковом автомобиле. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.