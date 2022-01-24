Орел, , 09:50 — REGNUM Все общеобразовательные учреждения, а также учреждения дополнительного образования, кружки, творческие студии и секции учреждений культуры в Орле переведены на дистанционный режим работы на период с 24 по 29 января, сообщили в пресс-службе мэрии.

Дистанционное обучение Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

За период дистанционной работы учреждений планируется провести санитарную обработку всех помещений.

Ранее на дистанционное обучение были отправлены учащиеся семи муниципальных общеобразовательных учреждений.

В пресс-службе облправительства уточнили, что детские сады и учреждения среднего профессионального образования, как и вузы, продолжат работу в обычном режиме.

По данным на 23 января, в Орловской области ковидом болеют 196 детей, а почти 8,3 тыс. — гриппом и ОРВИ, у 143 работников образования также подтверждён ковид. В регионе частично закрыто на карантин 17 детских садов.