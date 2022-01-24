Орел, 24 января, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Все общеобразовательные учреждения, а также учреждения дополнительного образования, кружки, творческие студии и секции учреждений культуры в Орле переведены на дистанционный режим работы на период с 24 по 29 января, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

За период дистанционной работы учреждений планируется провести санитарную обработку всех помещений.

Ранее на дистанционное обучение были отправлены учащиеся семи муниципальных общеобразовательных учреждений.

В пресс-службе облправительства уточнили, что детские сады и учреждения среднего профессионального образования, как и вузы, продолжат работу в обычном режиме.

По данным на 23 января, в Орловской области ковидом болеют 196 детей, а почти 8,3 тыс. — гриппом и ОРВИ, у 143 работников образования также подтверждён ковид. В регионе частично закрыто на карантин 17 детских садов.