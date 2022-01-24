Москва, 24 января 2022, 09:50 — REGNUM Владелец российской компании «М 13» Владислав Клюшин подал в Пресненский районный суд Москвы иск по делу о защите деловой репутации в отношении агентства Bloomberg и его московской редакции. Об этом сообщила адвокат Клюшина Олеся Лыкова.
Адвокат уточнила, что речь идет о статье Bloomberg, в которой говорится, что «США поймали кремлевского инсайдера, у которого могут быть секреты взлома 2016 года» от 3 января 2022 года».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Bloomberg сообщило, что экстрадированный из Швейцарии в Соединенные Штаты российский бизнесмен Владислав Клюшин якобы имел доступ к документам и информации о вмешательстве в американские выборы 2016 года.
По данным агентства, Клюшин якобы имел также доступ к данным о секретных операциях Главного управления Генштаба ВС России за рубежом и к документам, относящимся ко взлому серверов Демпартии США на выборах 2016 года.
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