Москва, 24 января, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Владелец российской компании «М 13» Владислав Клюшин подал в Пресненский районный суд Москвы иск по делу о защите деловой репутации в отношении агентства Bloomberg и его московской редакции. Об этом сообщила адвокат Клюшина Олеся Лыкова.

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«В исковом требовании истец просит суд признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию владельца компании «М 13» Владислава Клюшина целый ряд изложенных в публикации сведений и обязать редакцию Bloomberg удалить их, а также обязать ответчиков опубликовать опровержение на сайте издания», — сказала она РИА Новости.

Адвокат уточнила, что речь идет о статье Bloomberg, в которой говорится, что «США поймали кремлевского инсайдера, у которого могут быть секреты взлома 2016 года» от 3 января 2022 года».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Bloomberg сообщило, что экстрадированный из Швейцарии в Соединенные Штаты российский бизнесмен Владислав Клюшин якобы имел доступ к документам и информации о вмешательстве в американские выборы 2016 года.

По данным агентства, Клюшин якобы имел также доступ к данным о секретных операциях Главного управления Генштаба ВС России за рубежом и к документам, относящимся ко взлому серверов Демпартии США на выборах 2016 года.

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