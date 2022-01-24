Сан-Антонио, США, , 09:50 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 115:109.

Джоэл Эмбиид Brent Burford

Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, на счету которого дабл-дабл из 38 очков и 12 подборов. В составе «Сан-Антонио» центровой Якоб Пёлтль сделал дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.

«Филадельфия» одержала 27-ю победу в 46 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице НБА. «Сан-Антонио» потерпел 30-е поражение в 47 играх и идёт на 26-м месте.

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