Чебоксары, 24 января, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В правительстве Чувашии с учётом роста выявляемых случаев заражения коронавирусом планируется перевести совещания в дистанционный формат. Соответствующее поручение дал 24 января глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Руководитель республики проинформировал о резком росте выявляемых случаев заражения коронавирусом, в том числе увеличении больных в ковидных стационарах. И отметил, что необходимо развернуть волонтёрское движение: добровольцы будут помогать медицинским работникам, будут оказывать помощь в доставке лекарств, продуктов питания и «иных потребностей». Также будет организовано соответствующее транспортное обеспечение.

«И максимальный перевод всех совещаний в дистанционный формат. Чтобы очно присутствовали только докладчики, все остальные — дистанционно», — сказал Олег Николаев.

Напомним, ранее глава Чувашии заявлял о росте 22 — 23 января на 30% количества госпитализированных в ковидные стационары и «почти на 50%» — амбулаторных пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на оглашении послания главы Чувашии количество очных участников планируют сократить вдвое. Мероприятие состоится 28 января.