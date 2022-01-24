Берлин, 24 января, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Разочарование отказом властей ФРГ осуществлять поставки оружия Украине и позицией Берлина в отношении газопровода «Северный поток — 2» высказал мэр Киева Виталий Кличко в своей статье, обнародованной 24 января германской газетой Bild.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

«На Украине существует огромное разочарование в связи с тем, что федеральное правительство (ФРГ) продолжает придерживаться «Северного потока — 2». Что оно не хочет поставлять оборонительное оружие и в то же время не позволяет таким государствам, как Эстония, поставлять нам оружие», — написал в своем материале киевский градоначальник.

Также Виталий Кличко назвал такую позицию Берлина по указанным вопросам отказом от оказания помощи и предательством своих друзей «в драматической ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска с нескольких границ».

Как передавало ИА REGNUM, 23 января министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вВторой самолет с партией летального вооружения от США приземлился в Киеве.