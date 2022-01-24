Пермь, 24 января, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Пермском крае нарушения при продаже алкогольной продукции привели к административным делам и штрафам на 761,2 тыс. рублей. Проверке в 2021 году подвергли 240 объектов. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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По данным ведомства, нарушения выявлена на 47 (19,6%) от числа проверенных организаций. Ревизоры предъявили претензии к маркировке товара, условиям хранения и сроков годности алкогольной продукции, организации контроля за температурно-влажностным режимом хранения алкоголя на складе, правилам выкладки винодельческой продукции на торговом зале, допуску к деятельности работников без медкнижки.

По итогам проверок приостановлена реализация 23 партий алкогольной продукции российского производства и пять партий импортного производства.