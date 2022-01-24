Село Селезнёво, Алтайский край, 24 января, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Видеокадры жестокого обращения с ребёнком в Алтайском крае стали предметом обсуждения в социальных сетях. Как сообщает телеграм-канал «Барнаул 22», издевательские методы воспитания применяет семья из села Селезнево Шелаболихинского района. Местная жительница шла мимо дома и услышала плач ребёнка. Зайдя в ограду, она увидела мальчика — голого, босого зимой на улице.

Марина Ермоленко ИА REGNUM Кудрявый ребёнок. Одна из работ художника Михаила Иванова, найденная на свалке в Барнауле

По словам сельчан, в семье трое детей и уже дважды их забирали, но вновь они оказывались у матери.

«Это методы воспитания у них такие, сто раз опеку вызывали на них, и всё без толку. У нормальных родителей, не дай бог что, сразу заберут, а тут как-будто дела нет. Столько на них (семью) жалоб, ждут беды что ли, эта опека?» — негодуют жители.

В администрации Шелаболихинского района пояснили, что в настоящее время приняты все меры по обеспечению безопасности детей. Несовершеннолетних забрали из семьи. Документы на лишение родителей родительских прав с августа 2021 года находятся на рассмотрении в Каменском городском суде. В настоящее время с детьми все в порядке.

Тем не менее, СУ СК РФ известило о проведении доследственной проверки.

«Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку должностным лицам органов системы профилактики, в чьи обязанности входит контроль за семьями, стоящими на учете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснила старший помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае 43-летняя жительница города Камень-на-Оби попала под уголовную ответственность за издевательства над приёмным ребёнком.

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