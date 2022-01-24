Тирасполь, 24 января, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В ходе 1179 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 341 случай заражения коронавирусом. Об этом 24 января сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 87 533 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 82 433 человека, в том числе за последние сутки — 323.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1999 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали четыре таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 1828 исследований на SARS-CoV-2 и выявили также 519 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 159 человек, скончался один пациент с COVID-19.