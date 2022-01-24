Пенза, 24 января, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Пензе на 10-летнего мальчика напал молодой человек и нанес несколько ударов по голове каким-то предметом. Позже неизвестный скрылся. По факту покушения на убийство малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по Пензенской области.

Нападение

По данным ведомства, 20 января около 12:30 рядом с домом №2 по улице Глазунова в Пензе неизвестный напал на 10-летнего мальчика. После причиненных повреждений злоумышленник скрылся. Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители установили приметы возможного подозреваемого. Ведется поиск причастного к преступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хоринском районе Бурятии задержан 30-летний мужчина по обвинению в покушении на убийство сразу нескольких жителей села Хасурта.

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