Красноярск, 24 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Более 1,3 тонны некачественного молока и молочной продукции снято с реализации в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 января в краевом управлении Роспотребнадзора.

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Уточняется, что в 2021 году из оборота изъято 83 партии молока и молочной продукции общим весом 1 тонна 327 кг, а также шесть партий сгущённого молока весом 57,5 кг. В ведомстве назвали причины изъятия. Это нарушение условий хранения и реализация продукции с истёкшим сроком годности.

В управлении напомнили, что с 1 декабря 2021 года для молочной продукции со сроком хранения менее 40 суток стала обязательной маркировка. С 1 июня 2021 года стали маркировать сыры и мороженое, с 1 сентября — молочную продукцию со сроком хранения более 40 суток.

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