Москва, , 09:42 — REGNUM Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) с момента своего создания в 2003 году провела государственные испытания более 20 систем вооружения. Об этом сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

«Главный итог деятельности состоит в том, что за этот период мы закончили государственные испытания более 20 систем вооружения. А любое изделие вне зависимости от своих характеристик — результат большой работы тысяч людей», — сказал он в интервью ТАСС.

Он добавил, что в рамках корпорации образовался сплоченный и творческий коллектив, который настроен на результат и понимает, что работа крайне важна для поддержания обороноспособности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), разработавшей гиперзвуковые ракеты «Циркон», Борис Обносов получил звание Героя России.

Читайте также: Руководитель разработки ракеты «Циркон» награждён звездой Героя России