Сеул, 24 января, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В 2021 году в Южной Корее зафиксировали спад объёмов импорта пива. Об это сообщает Yonhap News со ссылкой на Таможенную службу страны и отраслевые источники.

(сс)Falkenpost Пиво

Согласно опубликованным данным, в прошлом году импорт пива составил $223,1 млн, что на 1,7% меньше, чем в 2020 году. Это самый низкий показатель с 2016 года.

Известно, что после бойкота японских товаров импорт продукции японских пивоваренных заводов вырос на 21,3%, до $6,9 млн.

Отметим, что в 2021 году Нидерланды заняли первое место на рынке Южной Кореи с показателем $43,43 млн, за ними следовали Китай ($36,74 млн), Бельгия ($27,62 млн), Польша ($20,10 млн), США ($18,45 млн).

Между тем экспорт пива из Южной Кореи сократился на 12,5%, до $59,98 млн. Данный показатель является самым низким с 2010 года.