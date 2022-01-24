Биробиджан, 24 января, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Правоохранительные органы заинтересовались информацией в СМИ о нападении бродячих собак на брата и сестру из Биробиджана. Детей покусали бродячие животные с разницей в несколько дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 января в пресс-службе следственного управления СК РФ по Еврейской автономии.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

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Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Дети лечат раны на дому, угрозы их жизни и здоровью нет. Травмированы укусами животных были мальчик 8 лет и девочка 12 лет. Надзорное ведомство намерено оценить действия сотрудников администрации Биробиджана.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Биробиджана обеспокоены проблемой бродячих собак, которые нападают на людей. В одной семье животные покусали обоих детей. На ногах брата и сестры остались серьёзные раны, им ставят уколы от бешенства.