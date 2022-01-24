Южно-Сахалинск, 24 января, 2022, 09:39 — ИА Регнум. На Сахалине на Итурупе построили первую в островном регионе солнечную электростанцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

(сс) Andreas-Troll Солнечные батареи

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Электростанцию разместили в районе села Рейдово. Отмечается, что она полностью оснащена современным отечественным оборудованием. Электроэнергию от неё будет получать местная сеть. По расчетам специалистов, бюджет сэкономит около 15 млн рублей в год.

«Появление первой солнечной электростанции без преувеличения — знаковое событие для Курил. Мы впервые в нашем регионе будем использовать возобновляемую энергию солнца для получения электричества в таких объемах. Это особенно важно для островных, изолированных энергосистем и позволит не только сохранить бюджетные средства, сберечь уникальную островную природу, но и повысить надежность электроснабжения курильчан», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

На Итурупе установили 620 солнечных батарей, общая мощность которых составляет 250 кВт.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Роскосмос) разработали проект перспективной солнечной космической электростанции, которая сможет использоваться для снабжения электроэнергией спутников и труднодоступных районов Земли.