Краснодар, 24 января, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Подтопление 66 придомовых территорий произошло в результате поднятия уровня грунтовых вод в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, сообщили 24 января в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

Вода подтопила 66 придомовых территорий и зашла в девять домовладений на уровень пять сантиметров.

На место была направлена специальная техника, на данный момент из домов вода откачена, работы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные осадки на территории Краснодарского края продолжаются вот уже несколько суток. По данным на 23 января, скопление грунтовых и талых вод фиксировалось в Славянском районе и в Приморско-Ахтарском районе края.