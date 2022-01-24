Уфа, 24 января, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Более 40 случаев предоставления сиротам жилых помещений, которые не отвечали техническим нормам и санитарным правилам, были пресечены в Башкирии. Об этом 24 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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Сообщается, что в четырех районах Башкирии по материалам прокурорских проверок по данным фактам расследуются уголовные дела.

По информации республиканской прокуратуры, по результатам надзорных мероприятий в республике были восстановлены права более 2,5 тысяч детей.

Так, 482 ребенка-инвалида были обеспечены лекарственными средствами, средствами реабилитации и медицинскими изделиями.

«Мерами реагирования удалось добиться выделения из республиканского бюджета свыше 200 млн рублей на обеспечение дорогостоящими лекарствами 43 несовершеннолетних, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями», — сообщает пресс-служба.

Благодаря усилиям сотрудников прокуратуры и чиновников свыше 760 детей-сирот в 2021 году получили ключи от новых благоустроенных квартир.

По требованию прокуроров в 11 районах и городах Башкирии судебные приставы установили местонахождение уклоняющихся от уплаты алиментов должников, которые были привлечены к ответственности.

По инициативе сотрудников прокуратуры заблокировано около двух тысяч сайтов, где молодежи пытались навязать идеологию запрещенных в стране движений, приобщить к наркотикам и распространить другую вредную информацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии родители детей-инвалидов пожаловались Путину на чиновников.