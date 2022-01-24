Москва, , 09:38 — REGNUM Москвичи с момента создания приложения «Моя Москва» в январе 2019 года воспользовались его сервисами более 23 млн раз, сообщается на портале мэра столицы.

Мобильное приложение Mos.ru

В первый год работы приложения его услугами и сервисами воспользовались 2,3 млн раз, в 2021 году — 13,3 млн. В приложении можно посмотреть историю платежей, пополнить карту «Москвенок», оплатить домашний телефон и услуги ЖКХ, сделать пожертвование на благотворительность и т. д.

Чаще всего в 2021 году москвичи в приложении «Моя Москва» просматривали информацию об успеваемости ребенка в школе (8,2 млн раз), на втором месте — запись на прием к врачу (1,2 млн раз), на третьем — запись домашних питомцев к ветеринару (5,2 тыс. раз).

Как сообщало ИА REGNUM, в мобильном приложении «Моя Москва» стала доступна новая услуга — оплата всех счетов одновременно.

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