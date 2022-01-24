* ИГ — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 09:37 — REGNUM Террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за кровавое нападение в афганской провинции Герат в субботу, 22 января.

Взрыв U.S. Army

Агентство Reuters сообщило, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило об этом в своём телеграм-канале.

Целью ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал пассажирский автомобиль в районе Хаджи Аббас в западной части города Герата, погибло семь человек, десять гражданских лиц получили ранения. Среди жертв есть женщины и дети, сообщает газета «8 Собх».

Это первый взрыв, произошедший с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Герат, но это не первая смертоносная атака ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране. Нападение было совершено в районе, где большинство населения составляют хазарейцы и шииты.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершило несколько терактов против хазарейцев и шиитов с тех пор, как к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что развернули серьёзную борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в то же время они, считают, что эта группировка не представляет серьёзной угрозы.