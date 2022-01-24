Ереван, 24 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции «Армения» Андраник Теванян обвинил экс-президента республики Армена Саркисяна в отъезде за границу. Своё заявление депутат сделал в соцсети Facebook.

President.am Армен Саркисян

«Позор в том, что занимающий должность президента республики человек объявляет о своей отставке из-за границы», — написал народный избранник.

Теванян не объяснил, откуда у него такая информация. Депутат также не назвал страну, где якобы находится экс-президент.

Напомним, заявление об отставке Саркисяна было обнародовано 23 января на сайте президента республики. Он заявил, что уходит с поста, так как его полномочия не позволяют влиять на внешнюю и внутреннюю политику республики.