Лос-Анджелес, США, , 09:34 — REGNUM В сеть выложили фотографию со съёмок будущего мини-сериала Marvel на основе серии комиксов «Секретное вторжение». Изображение было опубликовано 24 января 2022 года на twitter-странице Secret Invasion News.

Marvel Marvel Studios

На снимке запечатлена актриса Коби Смолдерс («Агенты «Щ.И.Т.», «Как я встретил вашу маму», «Человек паук: Вдали от дома») в образе бывшего директора организации «Щ.И.Т.» Марии Хилл. Фото даёт понять, что актриса снималась в экшн-сцене.

https://twitter.com/SInvasionNews/status/1485366260649054208

Напомним, в проекте шоу «Секретное вторжение» также участвуют такие известные актёры, как Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон и Эмилия Кларк. Премьера сериала состоится в 2022 году, он станет частью четвёртой фазы расширенной киновселенной Marvel.

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